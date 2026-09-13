GF Logistic in Brasile: Gruppo Gallozzi punta su logistica integrata

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L’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, avvenuta lo scorso 1° maggio 2026, ha aperto nuovi scenari commerciali per il tessuto industriale italiano. In questo contesto, il Gruppo Gallozzi partecipa alla missione attraverso GF Logistic e Gallozzi Shipping, mettendo a disposizione delle imprese italiane una presenza internazionale consolidata e l’esperienza necessaria per accompagnarle nei nuovi flussi commerciali e trasformare l’azzeramento dei dazi in un concreto vantaggio competitivo. Il Gruppo opera attraverso una rete di sedi a Salerno, Parma, Verona, Genova e Napoli in Italia; Colchester e Heathrow nel Regno Unito; Istanbul, Izmir e Mersin in Turchia; Shanghai e Tianjin in Cina; Rotterdam nei Paesi Bassi e Clifton, nel New Jersey, negli Stati Uniti.

Il Presidente di GF Logistic, Enrico Gallozzi, è attualmente a San Paolo del Brasile dove ha preso parte alla missione istituzionale promossa da Confindustria, impegnato negli incontri con aziende e operatori del mercato brasiliano per offrire servizi che agevolino le esportazioni dei prodotti italiani.

I dati macroeconomici evidenziano le enormi potenzialità di questo interscambio, dove la solidità della logistica gioca un ruolo decisivo: il Brasile si conferma la prima economia dell’America Latina, con un Prodotto Interno Lordo di 2.020 miliardi di euro. Con una popolazione di circa 213 milioni di abitanti, il Paese rappresenta un mercato di proporzioni continentali.

L’Italia consolida la sua leadership come nono fornitore del Brasile a livello globale e secondo in ambito UE, subito dietro la Germania. Nel 2025, l’interscambio commerciale bilaterale ha raggiunto il valore record di 11 miliardi di euro. Il mercato brasiliano assorbe da solo il 32,1% del totale esportato dall’Italia in America Latina, con una forte spinta nei comparti dei macchinari e apparecchiature (32,3%), mezzi di trasporto (15%) e settore farmaceutico (9,2%).

L’eliminazione delle barriere tariffarie non è sufficiente se non è supportata da una supply chain efficiente e affidabile. Attraverso la propria rete internazionale, GF Logistic collega i mercati e coordina i flussi di merce tra Europa, Asia, Nord America e le principali destinazioni internazionali, mettendo a disposizione delle imprese servizi multimodali Sea & Air Freight, warehousing e Freight Forwarding, magazzinaggio doganale e operazioni di Customs Clearance gestite interamente in-house.

La presenza diretta nei principali mercati consente al Gruppo Gallozzi di affiancare le aziende lungo le diverse fasi della supply chain, dalla gestione della spedizione internazionale alle operazioni doganali, dallo stoccaggio alla distribuzione finale, con un unico interlocutore e soluzioni costruite sulle esigenze di ogni filiera.

Da San Paolo-Brasile, Enrico Gallozzi:

“L’accordo UE-Mercosur è un acceleratore per le nostre filiere produttive. I numeri dell’interscambio e la dimensione demografica del Brasile parlano chiaro: le opportunità di business sono immense. Tuttavia, l’azzeramento dei dazi si traduce in valore solo se supportato da catene di approvvigionamento affidabili.

La nostra presenza istituzionale a San Paolo ribadisce la vocazione internazionale del Gruppo Gallozzi e di GF Logistic, che oggi può contare su una rete di sedi dirette in diversi mercati strategici. Grazie a una rete internazionale di sedi e partner e a competenze che coprono trasporto, dogana, magazzinaggio e distribuzione, siamo in grado di accompagnare le imprese italiane lungo l’intero percorso della loro supply chain.

Siamo qui per intercettare le esigenze delle imprese e offrire risposte puntuali, mettendo a disposizione esperienza, competenze e una presenza internazionale concreta.

Il nostro obiettivo è garantire alle imprese italiane un partner logistico solido, in grado di accompagnarle nella gestione dei propri flussi internazionali e di far viaggiare le loro merci con efficienza, sicurezza e tempistiche certe, da e verso il Sud America.”