Positano, Cirielli: Regione Campania ripristini protezione civile - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Trofeo Basilicata, il primo derby dell’anno è del Napoli
Salerno Pulita, centro mobile di raccolta e riuso: tappe autunnali
GF Logistic in Brasile: Gruppo Gallozzi punta su logistica integrata
Positano, Cirielli: Regione Campania ripristini protezione civile
Positano Attualità

Positano, Cirielli: Regione Campania ripristini protezione civile

  • Settembre 13, 2026
  • 0
  • 98
  • 1 Min Read
Positano, Cirielli: Regione Campania ripristini protezione civile

«Sono vicino alla comunità di Positano e a quanti stanno affrontando le conseguenze del vasto incendio divampato nella notte in località Laurito. La frana e la conseguente chiusura della statale Amalfitana rendono necessario un intervento rapido e coordinato per mettere in sicurezza il versante e ripristinare al più presto la viabilità».
Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

 

«È ora che la Regione Campania ripristini la protezione civile regionale smantellata da De Luca.
Questo è un altro dei disastri della gestione De Luca a cui Fico deve porre rimedio.

È necessario ritornare ad un sistema che veda i Vigili del Fuoco protagonisti della
Protezione Civile.  È indispensabile sostenere il territorio non soltanto nella gestione dell’emergenza, ma anche nelle successive attività di bonifica e prevenzione”, ha aggiunto Cirielli.

“Ringrazio i Vigili del fuoco, impegnati durante la notte in condizioni particolarmente difficili a causa del forte vento. Il loro straordinario lavoro ha consentito di riportare il rogo sotto controllo e di proteggere persone, abitazioni e infrastrutture. Grazie anche alle forze dell’ordine, alla Polizia municipale, al personale Anas e ovviamente alla stessa Regione e a tutti gli operatori presenti sul posto», ha concluso il vice Ministro.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013