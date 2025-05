Germania, ultraleggero si schianta su una casa: due morti

(Adnkronos) – Un aereo ultraleggero si è schiantato oggi, 31 maggio, contro la terrazza di un edificio residenziale vicino alla città tedesca di Düsseldorf. Morti nell'impatto la pilota del velivolo e la proprietaria dell'edificio colpito. Mancavano solo circa 4 chilometri al piccolo aeroporto regionale di Mönchengladbach quando la pilota ha riferito alla torre di controllo di essere alle prese con problemi tecnici. Probabilmente si trattava di guasti al motore e la donna non è riuscita più a mantenere il suo aereo in volo durante l'avvicinamento. La pilota è morta nell'incidente. Anche l'84enne proprietaria della casa è deceduta, ha riferito la polizia. Il marito 84enne della proprietaria è scampato alla morte perché non si trovava in casa in quel momento. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)