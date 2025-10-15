Gaza, Hamas a caccia di spie: "Giustizia severa per chi non le consegna" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
Giornata alimentazione, ecco il ‘piatto smart’ ispirato alla dieta mediterranea
Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
Mostro di Firenze, l’esperto Brogioni: “Forse non era un uomo solo, ma un ‘qualcosa’”
Ultim'ora Nazionale

Gaza, Hamas a caccia di spie: “Giustizia severa per chi non le consegna”

  • Ottobre 15, 2025
  • 0
  • 52
  • 2 Min Read
Gaza, Hamas a caccia di spie: “Giustizia severa per chi non le consegna”

(Adnkronos) –
Dopo la firma dell'accordo di pace a Gaza e la liberazione degli ostaggi, Hamas torna ad alzare la voce nella Striscia. Gli estremisti hanno intimato agli abitanti di Gaza di consegnare alle proprie forze di sicurezza spie, presunti collaborazionisti o mercenari che lavorerebbero per Israele, avvertendo che chi non lo farà sarà colpito dalla "mano severa della giustizia". Secondo quanto riferito dalla Cnn, la Radaa – una forza di sicurezza affiliata a Hamas – ha annunciato in una nota di aver avviato un'"operazione di sicurezza globale" nella Striscia, con l'obiettivo di colpire "coloro che collaborano con l'occupazione, i suoi mercenari e chiunque offra loro rifugio" e di "ripulire il fronte interno".
 "L'ultima opportunità per correggere la rotta e fornire informazioni rimane aperta per chi desidera tornare nell'abbraccio della patria. Dopodiché non ci sarà scampo alla mano severa della giustizia, che colpirà ogni traditore", ha dichiarato la Radaa.  Negli ultimi giorni, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia, si sono registrati violenti scontri tra Hamas e gruppi rivali in diverse aree di Gaza. Nelle scorse ore, canali affiliati al movimento islamista hanno diffuso un video particolarmente cruento che mostra un gruppo di miliziani a volto coperto uccidere in pubblico otto persone sospettate di collaborazionismo con Israele, in una piazza del quartiere di al-Sabra, a Gaza City. Le vittime sarebbero membri della famiglia Doghmush, un potente clan rivale di Hamas la cui roccaforte è proprio nel quartiere di al-Sabra. Domenica il ministero dell'Interno di Gaza, controllato da Hamas, aveva annunciato un'amnistia per i membri di bande criminali "non coinvolti in spargimenti di sangue o omicidi", spiegando che il periodo di clemenza sarebbe durato fino al 19 ottobre. I Doghmush hanno denunciato che 28 membri del clan sarebbero stati uccisi da Hamas nonostante avessero ricevuto garanzie di sicurezza in caso di resa. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025