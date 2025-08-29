“Va a ‘ruotoli’ il progetto della sinistra rivoluzionaria campana, che si deve dividere tra due mestieri da fattorino. Da un lato al servizio dei grillini che vogliono chiudere i termovalizzatori e propongono ricette che non farebbero mai decollare la Campania e dall’altro camerieri della famiglia De Luca, i cui desideri devono assecondare dopo aver vanamente invocato la lotta ai cacicchi. Ruotolo e gli altri esponenti della sinistra estrema da un lato rivendicano i contenuti grillini di cui sono le mosche cocchiere, dall’altro pero’ nelle gerarchie del PD devono fare passi indietro accontentandosi di ridicole alchimie di potere e sottopoteri interni. La verita’ e’ che la sinistra del PD e’ allo sbaraglio schiacciata dai grillini e dal loro massimalismo, e costretta a un compromesso con i potentati locali. Ecco perche’ i riformisti soffrono e non possono che guardare a un confronto con il centrodestra, in cui la componente moderata svolge un ruolo importante di chi puo’ essere luogo di aggregazione di forze che consolidano e allargano l’area del centrodestra. Mentre a sinistra c’e’ soltanto confusione e sbando in una miscela improponibile di estremismi grillini e di strapoteri di stampo tardo ‘deluchiano'”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. (
Post Recenti
- Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo
- Alcaraz, medical time out contro Darderi: infortunio per Carlos?
- Gasparri,va a ‘ruotoli’ progetto sinistra rivoluzionaria campana
- Italia, i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito, torna Scamacca
- Alcaraz, agli Us Open ecco il nuovo kit… rosa: “Sembra Ken”
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco