Gasparri, su candidati mancanti ancora no soluzione
  • Settembre 22, 2025
“Non vi do anticipazioni, perche’ non c’e’ ancora una soluzione”. Ha risposto cosi’ Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, ai giornalisti che gli hanno chiesto delle candidature della coalizione di centrodestra alla presidenza delle tre Regioni ancora al centro delle trattative. “Noi in Puglia e in Campania vogliamo allargare la coalizione a realta’ civiche – ha aggiunto – quindi stiamo verificando alcuni nomi che possano portare un valore aggiunto, perche’ mentre nel Veneto il centrodestra vincera’ unito quale che sia il candidato e nelle Marche siamo favoriti ma ci dobbiamo impegnare fino all’ultimo voto perche’ nulla e’ scontato, in Puglia e Campania giochiamo un po’ fuori casa, perche’ i presidenti uscenti sono di sinistra, quindi stiamo tentando fino all’ultimo di allargare ad altre realta’ la coalizione”. “Per questa ragione – ha concluso Gasparri – stiamo ancora aspettando nell’indicare i candidati: e’ una ricerca di un valore aggiunto”.

