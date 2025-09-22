Gasparri, su candidati mancanti ancora no soluzione

“Non vi do anticipazioni, perche’ non c’e’ ancora una soluzione”. Ha risposto cosi’ Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, ai giornalisti che gli hanno chiesto delle candidature della coalizione di centrodestra alla presidenza delle tre Regioni ancora al centro delle trattative. “Noi in Puglia e in Campania vogliamo allargare la coalizione a realta’ civiche – ha aggiunto – quindi stiamo verificando alcuni nomi che possano portare un valore aggiunto, perche’ mentre nel Veneto il centrodestra vincera’ unito quale che sia il candidato e nelle Marche siamo favoriti ma ci dobbiamo impegnare fino all’ultimo voto perche’ nulla e’ scontato, in Puglia e Campania giochiamo un po’ fuori casa, perche’ i presidenti uscenti sono di sinistra, quindi stiamo tentando fino all’ultimo di allargare ad altre realta’ la coalizione”. “Per questa ragione – ha concluso Gasparri – stiamo ancora aspettando nell’indicare i candidati: e’ una ricerca di un valore aggiunto”.
Post Recenti
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco