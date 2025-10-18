Gasparri (FI), da De Luca cambiamento? Ripropone sempre se stesso

“La sinistra da una parte invita a ‘cambiare tutto’, dall’altra con De Luca continua a difendere il suo stesso modello di potere. E’ una contraddizione evidente, un inganno politico. Da un lato promette rinnovamento, dall’altro De Luca pensa solo a far eleggere di nuovo il figlio in Parlamento. Questa non e’ una proposta di cambiamento, e’ una truffa ai danni dei cittadini campani”, ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato e responsabile enti locali di Forza Italia. “Il centrosinistra – ha aggiunto – si presenta con una coalizione che mescola estremisti e disoccupati che aspirano soltanto a un posto di potere. Non c’e’ alcuna visione per il futuro, solo la volonta’ di conservare le proprie poltrone. O si cambia davvero, o si continua cosi’: e la Campania non puo’ piu’ permetterselo. Forza Italia, insieme a tutto il centrodestra, offre un’alternativa seria, fondata sul merito, sul lavoro e sulla trasparenza. Dopo anni di fallimenti, e’ tempo di restituire ai campani la dignita’ di una buona amministrazione e di chi governa per la collettivita’, non per la propria famiglia”, ha concluso Gasparri.
