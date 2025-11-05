Ecoambiente Salerno report per l’innovazione sostenibile

Venerdì presso la Giffoni Multimedia Valley, dalle 10 alle 13, si terrà una giornata speciale organizzata dal Dipartimento Educational della EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Zero Waste Comunità sostenibili è il primo di una serie di appuntamenti annuali promossi da EcoAmbiente Salerno, rivolti a Comuni, società pubbliche e private, attive nel settore dei rifiuti, realtà del terzo settore e scuole della provincia di Salerno per valorizzare l’impegno e le buone pratiche ambientali, l’innovazione sostenibile e la cultura della responsabilità.

In questa occasione premieremo gli studenti che hanno preso parte al contest “Urban Projects”, un’iniziativa svoltasi lo scorso anno, dedicata a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del green, con particolare attenzione alla corretta gestione della frazione organica dei rifiuti. Tantissimi gli istituti di ogni ordine e grado che hanno aderito al progetto, accogliendo gli esperti della società in aula, effettuando visite guidate presso gli impianti e realizzando progetti di rigenerazione urbana.

Nel corso dell’evento sarà riconosciuto il lavoro quotidiano delle amministrazioni comunali e delle aziende del settore con cui la collaborazione è costante, condividendo l’impegno per la tutela dei territori e la costruzione di un futuro sostenibile.

Sarà inoltre presentato il primo report di sostenibilità VSME frutto di un lavoro attento e rigoroso realizzato da Turtle srl, spin off dell’Università degli studi di Bologna per creare un confronto prezioso e per individuare insieme strategie, buone pratiche e percorsi condivisi a beneficio delle comunità. Attenzione particolare sarà riservata alla valorizzazione del capitale umano.

Il momento conclusivo di Urban Projects sarà inoltre l’occasione per anticipare il nuovo contest che verrà lanciato nelle prossime settimane e per annunciare il consolidarsi dei rapporti con i Consorzi di filiera che supporteranno ancora di più le attività.

“Ci rivolgeremo a una platea di giovani con cui desideriamo dialogare apertamente su progetti, sfide e opportunità da costruire insieme, nel segno di una comunità educante e solidale”, dice il presidente di EdA Giovanni Coscia.

“La strategia più efficace per ridurre l’impatto ambientale passa, senza dubbio, attraverso il concetto “rifiuti zero”, da qui il nome dell’iniziativa. Zero Waste è un approccio che ha quale obiettivo quello ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, per favorire la creazione di un ciclo sostenibile in cui ogni prodotto o materiale viene utilizzato in modo responsabile e poi smaltito in modo ecologico.

La sostenibilità quindi non come concetto ideale ma bensì pratico, concreto, dove l’agire del singolo diventa determinante per la collettività”, sottolinea il presidente di EcoAmbiente Nicola Ciancio.

Partner scientifici sono Turtle, spinoff dell’Università di Bologna e Virvelle. Giffoni è partner organizzativo, mentre la Centrale del Latte è partner tecnico.