Bimbo Napoli: P. De Luca (Pd), ci stringiamo a dolore famiglia

“Il Partito Democratico della Campania esprime profondo cordoglio e commossa vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico, che si e’ spento questa mattina presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. “E’ una tragedia drammatica che colpisce l’intera comunita’ campana e tutto il Paese. Ogni parola e’ superflua. Ci stringiamo con forza al dolore e all’immensa sofferenza dei genitori e dei familiari”. Lo ha dichiarato il deputato Piero De Luca, segretario del Pd Campania, a margine dell’assemblea provinciale a Benevento. “E’ necessario – ha proseguito – che su quanto accaduto sia fatta piena chiarezza, con massimo rigore e trasparenza, affinche’ siano accertate tutte le responsabilita’. L’impegno di tutti dev’essere rivolto affinche’ quanto successo non possa e non debba accadere mai piu'”.
