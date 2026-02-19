Franco Cardiello va con Vannacci - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Franco Cardiello va con Vannacci
Patrizia Spinelli confermata segretaria provinciale della FenealUil di Salerno
Nunzia Schiavone: Due anni meravigliosi al Sannazzaro
Questa legge non riforma la giustizia
Eboli Provincia

Franco Cardiello va con Vannacci

  • Febbraio 19, 2026
  • 0
  • 83
  • 1 Min Read
Franco Cardiello va con Vannacci

L’ex senatore ebolitanoFranco Cardiello, parlamentare di lungo corso, avvocato penalista, componente in passato della Commissione Giustizia ed Antimafia, “da sempre vicino”, come si legge in una nota, alle posizioni politiche del generale Roberto Vannacci, aderisce a Futuro Nazionale. “Parte così dal Sud la sfida per una Destra vera, coerente, identitaria e forte. Rilanciando e difendendo valori che purtroppo altri hanno abbandonato ed ai quali si richiamano solo in campagna elettorale” conclude la nota diffusa da Vannacci.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013