Foto su siti sessisti, individuato l’amministratore di ‘Phica.eu’

(Adnkronos) – Avrebbe 45 anni e risiederebbe a Firenze l'uomo che, secondo gli investigatori, starebbe attualmente dietro il sito Phica, finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Lo scrive il Domani che fa anche il nome dell'uomo, spiegando che sarebbe lui oggi "l'amministratore del sito www.phica.eu". Il sito ora è chiuso dopo essere finito nella bufera per le foto rubate di donne, anche attrici e politiche, pubblicate online con commenti offensivi. Qualche giorno fa è stata inviata dalla polizia postale alla Procura di Roma una prima informativa. Non è escluso che informative vengano inviate anche ad altre procure italiane, anche alla luce del numero di denunce che stanno arrivando alla polizia postale per foto rubate e commenti sessisti apparsi su siti e forum online. Gli utenti, una volta identificati, rischiano l’accusa di diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite (art. 612 ter del codice penale), reato per il quale le vittime hanno 6 mesi di tempo per presentare denuncia. Ora gli investigatori della postale si aspettano che le denunce possano aumentare, vista anche la mediaticità che ha assunto la vicenda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
