Apprensione per Emilio Fede, si aggravano le condizioni di salute

Foto su siti sessisti, individuato l’amministratore di ‘Phica.eu’
Coripet, accordo con P.A.R.I. per offrire servizio congiunto gestione e riciclo imballaggi
Donna di Scafati muore per esplosione gas in casa
  • Settembre 2, 2025
(Adnkronos) – C'è preoccupazione per le sorti di Emilio Fede, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos, le condizioni di salute dell'ex direttore del Tg4 si sono aggravate negli ultimi giorni.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

