Apprensione per Emilio Fede, si aggravano le condizioni di salute

(Adnkronos) – C'è preoccupazione per le sorti di Emilio Fede, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos, le condizioni di salute dell'ex direttore del Tg4 si sono aggravate negli ultimi giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
