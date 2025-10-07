Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, colpo di pistola contro autonoleggio a Pastena
Ufficiale Cirielli, sfiderà Fico
Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni
Meloni: “Io denunciata per concorso in genocidio Crosetto e Tajani, primo caso al mondo”
Salute

Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre

  • Ottobre 7, 2025
  • 0
  • 75
  • 2 Min Read
Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre

(Adnkronos) – Il Forum Risk management compie 20 anni e dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. "Dalla riforma del Ssn all'uso della 'migliore' pratica di applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo sanitario, il Forum Risk management è il luogo dove istituzioni, professionisti, aziende e cittadini si incontrano per costruire insieme il futuro della sanità. Un laboratorio di idee e soluzioni concrete", afferma Vasco Giannotti, patron del più grande appuntamento italiano del settore.  "Molti i focus sul tavolo – anticipa – due però li poniamo sotto i nostri riflettori. Il primo" riguarda "il ruolo che il Servizio sanitario nazionale avrà nel nostro Paese alla luce della riforma in essere e che potrà beneficiare delle nostre idee e delle nostre proposte. Abbiamo bisogno di un Ssn che sia sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, rispondente ai loro fabbisogni. Sarà obiettivo primario verificare il reale utilizzo dei contributi stanziati, per ogni Regione, dal Pnrr e porre attenzione al funzionamento delle Case della salute e degli gli Ospedali di comunità. Potremmo fare questo perché al Forum saranno presenti per la prima volta i dirigenti e direttori della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. La tecnologia applicata alla sanità – prosegue Giannotti – è un altro focus sul quale lavoreremo in questo 20esmo Forum Risk. Particolare spazio sarà dato all'uso dell'Ia. Parto dal premio che abbiamo istituito per portare a conoscenza della comunità scientifica i migliori progetti delle aziende sanitarie pubbliche in materia di intelligenza artificiale".  Anche "la prevenzione – conclude – è un tema che dobbiamo rendere sempre più visibile alla comunità, forti del contributo che possono apportare le associazioni presenti al Forum. Più prevenzione, meno malattie, migliore qualità di vita e non ultimo minor carico economico per la sanità italiana". Per iscriversi: https://www.forumriskmanagement.it.  
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salute

Tumore vescica, oncologo De Giorgi: “Neoplasia comune,

(Adnkronos) – "Il tumore della vescica è il quinto tumore più

agest.it
Maggio 13, 2025
Salute

Tumori, oncologa Leo: “Oltre un terzo si

(Adnkronos) – "La prevenzione è fondamentale, se consideriamo che più di

agest.it
Maggio 13, 2025
Salute

Tumori, psicologa Nestola: “Fondamentale informare pazienti e

(Adnkronos) – "La prevenzione è un aspetto importantissimo nella malattia oncologica.

agest.it
Maggio 13, 2025
Salute

Troppo lavoro cambia il cervello: lo studio

(Adnkronos) – Troppo lavoro cambia il cervello, parola di scienziati. Un

agest.it
Maggio 14, 2025
Salute

Liste d’attesa, online un modulo per “pretendere

(Adnkronos) – L'Associazione Luca Coscioni, nell'ambito delle sue azioni a tutela

agest.it
Maggio 14, 2025