Formula 1, Antonelli campione del mondo se… Tutte le combinazioni

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Andrea Kimi Antonelli è a un passo dal titolo in Formula 1. Una settimana fa il pilota della Mercedes ha trionfato nel Gran Premio degli Usa, allungando in testa alla classifica e rimandando l’appuntamento con la vittoria del Mondiale, che potrebbe decidersi oggi, domenica 1 novembre, in Messico. Antonelli potrebbe festeggiare il titolo stasera con quattro Gp di anticipo, ma quali sono le combinazioni che regalerebbero il matematico trionfo all’azzurro?

Sono diverse le combinazioni che permetterebbero ad Antonelli di laurearsi campione del mondo di Formula 1 già oggi, domenica 1 novembre, a Mexico City. Al momento il pilota della Mercedes ha 123 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, soltanto ottavo ad Austin, e 124 su Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari nell’ultimo Gp. A Kimi ora servono soltanto due punti per conquistare il titolo: in Messico gli basterà arrivare tra i primi nove nel caso Russell vinca la gara, mentre potrebbe anche concedersi un decimo posto in caso di trionfo di Hamilton.

Se invece nessuno dei piloti britannici vincesse in Messico, Antonelli si laureerebbe campione del mondo indipendentemente dal suo risultato. Questo significa che stasera potrebbe anche non portare a casa nessun punto per la festa Mondiale.



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