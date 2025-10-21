Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano

(Adnkronos) –

Ford Italia ha inaugurato oggi una carrozzeria all’avanguardia presso l’Istituto Professionale “De Amicis-Cattaneo” di Roma, nel quartiere Testaccio. Si tratta della prima carrozzeria in Italia realizzata da una casa automobilistica all’interno di un istituto scolastico. L’iniziativa, che unisce formazione, innovazione e inclusione, offre agli studenti un percorso tecnico-professionale di alto livello, con strumentazioni moderne e tecnologie per veicoli elettrici e ibridi. «Investire in un progetto di questo tipo significa investire nel futuro», ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia «Quello dell’officina e della carrozzeria è un mestiere che oggi richiede competenze specifiche, conoscenza tecnologica e passione. Grazie a progetti come questo, tanti ragazzi e ragazze possono avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione solida e in linea con le esigenze del mercato».

La nuova carrozzeria si inserisce in un trend in crescita tra i giovani. Secondo l’Osservatorio “Giovani e Professioni”, il 25% degli studenti prossimi al diploma valuta una carriera artigianale o tecnico-specializzata, con un interesse crescente per i settori della mobilità e della meccanica.



