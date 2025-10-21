Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano - Le Cronache
Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano

  Ottobre 21, 2025
Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano

Ford Italia ha inaugurato oggi una carrozzeria all’avanguardia presso l’Istituto Professionale “De Amicis-Cattaneo” di Roma, nel quartiere Testaccio. Si tratta della prima carrozzeria in Italia realizzata da una casa automobilistica all’interno di un istituto scolastico. L’iniziativa, che unisce formazione, innovazione e inclusione, offre agli studenti un percorso tecnico-professionale di alto livello, con strumentazioni moderne e tecnologie per veicoli elettrici e ibridi. «Investire in un progetto di questo tipo significa investire nel futuro», ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia «Quello dell’officina e della carrozzeria è un mestiere che oggi richiede competenze specifiche, conoscenza tecnologica e passione. Grazie a progetti come questo, tanti ragazzi e ragazze possono avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione solida e in linea con le esigenze del mercato».
  La nuova carrozzeria si inserisce in un trend in crescita tra i giovani. Secondo l’Osservatorio “Giovani e Professioni”, il 25% degli studenti prossimi al diploma valuta una carriera artigianale o tecnico-specializzata, con un interesse crescente per i settori della mobilità e della meccanica.
 
