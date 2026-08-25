Foggia-Salernitana, arbitra Gavini

È Simone Gavini della sezione di Aprilia l’arbitro designato per la sfida di sabato tra Foggia e Salernitana, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C.

Il direttore di gara laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mateo Sadikaj di Mestre e Leo Posteraro di Verona. Il quarto ufficiale sarà Bruno Spina di Barletta, mentre all’FVS è stato designato Antonio Alessandrino di Bari.

Non ci sono precedenti tra Gavini e la Salernitana. Un precedente, invece, con il Foggia: il fischietto di Aprilia ha arbitrato nella passata stagione la gara interna persa dai rossoneri contro l’Atalanta Under 23.