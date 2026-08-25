Foggia-Salernitana, arbitra Gavini - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Campi Flegrei: Sangiuliano, ‘centrosinistra boccia emendamento per più risorse
Nocera Sup. Coniugi morti in incidente, arrestato conducente
Salernitana, ufficiali La Gumina e Piaraccini
Foggia-Salernitana, arbitra Gavini
Salernitana

Foggia-Salernitana, arbitra Gavini

  • Agosto 25, 2026
  • 0
  • 60
  • 1 Min Read
Foggia-Salernitana, arbitra Gavini

È Simone Gavini della sezione di Aprilia l’arbitro designato per la sfida di sabato tra Foggia e Salernitana, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C.

Il direttore di gara laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mateo Sadikaj di Mestre e Leo Posteraro di Verona. Il quarto ufficiale sarà Bruno Spina di Barletta, mentre all’FVS è stato designato Antonio Alessandrino di Bari.

Non ci sono precedenti tra Gavini e la Salernitana. Un precedente, invece, con il Foggia: il fischietto di Aprilia ha arbitrato nella passata stagione la gara interna persa dai rossoneri contro l’Atalanta Under 23.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012