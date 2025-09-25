Flotilla, Crosetto alla Camera: "Ferma condanna per attacco, azione inaccettabile" - Le Cronache
Flotilla, Crosetto alla Camera: “Ferma condanna per attacco, azione inaccettabile”
  • Settembre 25, 2025
(Adnkronos) – "Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di un attacco in acque internazionali a ud di Creta al momento non rivendicato; una decina di imbarcazioni, forse di più, sono state colpite, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Tra coloro che navigano nella Flotilla ci sono anche cittadini italiani, inclusi parlamentari ed europarlamentari: è evidente quindi, che quanto accaduto, riguarda da vicino il nostro Paese perché riguarda la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali. Il Governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna per quanto accaduto: azioni di questo tipo condotte contro unità civili in mare aperto sono totalmente inaccettabili". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'informativa alla Camera sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e l'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

