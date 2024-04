Fitto, non ci sono posizioni capotiche per bloccare risorse ma ragioni di merito

Sul mancato accordo, per ora, con la Regione Campania circa i fondi di sviluppo e coesione, Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, ha ribadito che “non ci sono posizioni capotiche di chi ha deciso senza ragione di bloccare qualcosa”. “C’e’ un confronto di merito che va avanti – ha detto Fitto a margine della seconda giornata di Feuromed, il festival euromediterraneo dell’Economia – e per ognuna delle regioni” del Sud che ancora attendono l’accordo “ci sono delle ragioni di merito sulle quali ci stiamo confrontando e per le quali troveremo le soluzioni”