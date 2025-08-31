Firenze, furto nel negozio Dior: colpo da 200mila euro - Le Cronache
Firenze, furto nel negozio Dior: colpo da 200mila euro

  • Agosto 31, 2025
(Adnkronos) – Furto per un valore di circa 200mila euro al negozio Dior in pieno centro a Firenze. Intorno alle 3 di notte i ladri si sarebbero introdotti all’interno del negozio attraverso un passaggio da un condominio adiacente portando via borse e capi di abbigliamento. Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco per la segnalazione di fumo che si era propagato nel negozio, causato molto probabilmente dall’allarme antirapina nebbiogeno. Sul caso indagano i poliziotti della Mobile della Questura.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

