Fiorentina-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Fiorentina e Lecce in campo oggi domenica 2 novembre alle 15 nel match – in diretta tv e streaming – per la decima giornata del campionato di Serie A. I viola allenati da Stefano Pioli hanno appena 4 punti e sono ancora a caccia della prima vittoria nel torneo. Il Lecce è a quota 6. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per evitare di complicare ulteriormente situazioni già complicate.  FIORENTINA – (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Gudmundsson. All. Pioli. LECCE – (4-3-3) – Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.  Fiorentina-Lecce verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn con calcio d'inizio alle 15. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn. 
