Finanziamenti elettorali De Luca: Gallozzi, rispettata legge

“Gli imprenditori Spinelli detengono in via indiretta una quota di circa il 15% di Salerno Container Terminal SpA e non esercitano su di essa alcuna influenza non avendo per altro mai partecipato ai suoi organi sociali. Sporadici e non significativi contributi da parte della societa’ alla politica hanno sempre strettamente seguito le indicazioni delle vigenti leggi in merito”. Cosi’ in una nota l’imprenditore del settore marittimo Agostino Gallozzi, presidente Sct Gruppo Gallozzi, in merito alle indiscrezioni di stampa su una inchiesta aperta a Salerno su finanziamenti del suo gruppo a Piero e Vincenzo De Luca