Figliolia: Chiedo di andare a votare con consapevolezza

E’ stata una campagna elettorale lunga, a tratti estenuante, ma vissuta con grande partecipazione ed intensità dalla maggior parte dei candidati. Tra questi Barbara Figliolia, inserita nella lista dei “Cristiani Democratici”, ha sicuramente offerto un contributo di idee, che continuerà a diffondere fino all’ultimo giorno utile.

Ultimi giorni di campagna elettorale. Saranno decisivi per il voto?

“Credo di sì. Gli ultimi giorni sono sempre importanti perché rappresentano il momento in cui molti cittadini, soprattutto gli indecisi, fanno una riflessione finale e scelgono a chi affidare la guida della città. Per quanto mi riguarda, continuerò fino all’ultimo ad incontrare persone, ascoltare problemi e spiegare con chiarezza il nostro progetto per Salerno: un progetto concreto, fatto di competenza, serietà e attenzione ai bisogni reali della comunità”.

Che impressione le hanno dato sinora gli elettori? Si sono dimostrati interessati agli argomenti da lei trattati?

“Ho trovato grande attenzione e voglia di confronto. I cittadini non cercano slogan, ma risposte credibili. In tanti mi hanno apprezzata per il linguaggio diretto e per aver portato al centro temi concreti: scuola, giovani, lavoro, servizi e qualità della vita. C’è il desiderio di una politica più vicina alle persone e meno distante dai problemi quotidiani”.

Ha ricevuto delle richieste in particolare nel corso di questa campagna elettorale? Cosa chiede di più la gente di Salerno?

“Le richieste che ho ascoltato più spesso riguardano il lavoro, la sicurezza, i trasporti, la pulizia urbana e maggiori opportunità per i giovani. Molti cittadini chiedono una città più vivibile e soprattutto più capace di offrire prospettive, affinché i ragazzi non siano costretti a lasciare Salerno per costruirsi un futuro. Ho percepito anche una forte domanda di ascolto: le persone vogliono sentirsi coinvolte nelle scelte che riguardano il territorio”.

Lei è una dirigente scolastica. Secondo lei cosa manca oggi alle scuole di Salerno per offrire una formazione adeguata ai giovani? E cosa farebbe per trattenerli sul territorio?

“La scuola oggi ha bisogno di maggiori investimenti, strutture moderne, laboratori innovativi e un collegamento più forte con il mondo del lavoro e dell’università. È fondamentale creare percorsi che valorizzino i talenti dei ragazzi e li preparino alle sfide contemporanee, dalle competenze digitali alle professioni emergenti. Per trattenere i giovani sul territorio bisogna costruire opportunità concrete: sostegno alle imprese, incentivi per chi investe a Salerno, spazi culturali e innovativi, politiche per l’occupazione giovanile e una città capace di essere attrattiva non solo per vivere, ma anche per lavorare e realizzarsi professionalmente”.

Il suo appello al voto.

“Chiedo ai cittadini di andare a votare con consapevolezza e partecipazione, perché il voto è uno strumento fondamentale di democrazia. Chiedo fiducia per un progetto serio, fatto di impegno, competenza e amore per Salerno. Insieme possiamo costruire una città più vicina alle famiglie, più attenta ai giovani e più capace di guardare al futuro con coraggio e responsabilità”. Grande fiducia nei giovani da parte di Figliolia. Del resto è il suo mondo, è la sua vita ed è ciò a cui si dedica giorno per giorno cercando di guidarli sulla buona strada. Magari fornendo adeguati strumenti per convincerli a restare. E forse saranno tanti giovani maggiorenni a dare il proprio sostegno alla dirigente scolastica, nonché ex consigliera uscente che punterà alla riconferma.

Mario Rinaldi