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Attualità Campania

Fico, vicinanza e solidarieta’ al procuratore Gratteri

  • Marzo 31, 2026
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Fico, vicinanza e solidarieta’ al procuratore Gratteri

A nome mio e della Giunta regionale della Campania esprimo massima vicinanza e solidarieta’ al Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri per le minacce ricevute. Si tratta di un episodio che desta preoccupazione e va condannato con fermezza. Siamo al fianco del Procuratore di Napoli e di tutti i magistrati che ogni giorno contrastano la criminalita’ organizzata. A loro va il nostro sostegno e il nostro ringraziamento”. Lo ha detto in una nota il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

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