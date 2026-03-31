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Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile

  • Marzo 31, 2026
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Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile

Stop di quattro giorni per i bonifici bancari ordinari, quelli che solitamente impiegano uno o due giornate lavorative per essere incassati dal beneficiario. Tra la mattina del 2 aprile e la sera del 6, approfittando delle vacanze pasquali, verrà sospeso per una pausa già programmata il sistema che gestisce questo tipo di pagamenti tra le banche europee, la piattaforma dell’eurosistema Target2.

Il risultato è che tutti i bonifici ordinari saranno messi in coda e partiranno quando riprenderà il funzionamento, cioè dal 7 aprile. La lunga pausa di manutenzione, che cade generalmente due volte all’anno in prossimità del Natale e della Pasqua poiché nei periodi di festa c’è un calo delle transazioni, influenzerà quindi eventuali accrediti degli stipendi e delle pensioni, i pagamenti programmati in quei giorni e quelli tra le aziende.

Target2 gestisce lo scambio di denaro per quanto riguarda i bonfici ordinari. Questo vuol dire che i giroconti e i bonifici istantanei (che vengono gestiti da un’altra piattaforma, chiamata Tips) e non subiranno interruzioni e potranno essere utilizzati normalmente per trasferire i soldi. Trattandosi inoltre di un blocco legato alla manutenzione del sistema, non c’è alcun rischio che il denaro bonificato in prossimità dello stop venga perso o respinto al mittente. Arriverà sul conto corrente del destinatario a partire da martedì 7.

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