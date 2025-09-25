Fico, numero liste di coalizione più basso rispetto al passato - Le Cronache Attualità
  • Settembre 25, 2025
“Quante liste nella coalizione? Non ce ne saranno tante. Sicuramente sarà un numero alquanto basso rispetto alle precedenti elezioni regionali”. Così Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla Regione Campania, ha risposto ai giornalisti a Morcone, dove ha inaugurato la sede del Gruppo Territoriale “Alto Tammaro” del Movimento 5 Stelle. Dribblando le polemiche con De Luca, l’ex presidente della Camera ha assicurato che farà una campagna elettorale a “testa bassa” per ascoltare i territori, così come “sto facendo oggi venendo qui nel Sannio per ascoltare le esigenze delle aree interne”. (

