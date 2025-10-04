Fico, buon lavoro a Piero De Luca e Teresa Armato - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Fratte: pistolettate contro l’abitazione di un pregiudicato
Regionali, ora Cirielli riflette
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 ottobre
Inter-Cremonese 4-1, poker nerazzurro e Chivu in vetta
Campania Ultimora

Fico, buon lavoro a Piero De Luca e Teresa Armato

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 173
  • 1 Min Read
Fico, buon lavoro a Piero De Luca e Teresa Armato

“Auguro buon lavoro a Piero De Luca e Teresa Armato, che da oggi sono il nuovo segretario e la nuova presidente del Partito democratico in Campania. Abbiamo una strada lunga da percorrere insieme, mettendo sempre al centro le priorità dei cittadini campani”. Così Roberto Fico, candidato presidente della Campania per la coalizione progressista

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Aversana, Iannone: Completata un’opera storica

“Il completamento del terzo lotto dell’Aversana rappresenta un’opera di rilevanza storica

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013