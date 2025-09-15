Fenomeno Duplantis, vince l'oro nel salto con l'asta e batte il record del mondo - Le Cronache
Roma, accusa di abusi su paziente: ok Tribunale a patteggiamento Richeldi
Fenomeno Duplantis, vince l’oro nel salto con l’asta e batte il record del mondo
Bonus psicologo 2025, da oggi si può fare domanda
Briatore: “Io alla Ferrari? Ho già i miei problemi”
  • Settembre 15, 2025
(Adnkronos) –
Armand Duplantis in cima al mondo. L'alteta svedese ha vinto oggi, lunedì 15 settembre, l'oro nel salto con l'asta ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025, ma non solo. Con la medaglia già in tasca, Duplantis ha voluto tentare un nuovo salto per battere il record del mondo, che apparteneva sempre a lui, riuscendo a superare, al terzo tentativo, la misura di 6,30 e prendendosi la standing ovation del pubblico giapponese. Si tratta del 14esimo record battuto da Duplantis. L'ultimo primato lo aveva siglato lo scorso agosto, quando a Stoccolma, nella tappa 'di casa' della Diamond League, aveva superato i 6,29 metri. Questa volta 'Mondo' ha 'ritoccato' ancora il suo primato, scrivendo sempre più il suo nome nei libri di storia dello sport mondiale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

