Femminicidi, Viminale: "44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell'8%" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ballando, Barbara D’Urso: “Io due anni fa fatta fuori ingiustamente”
Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza
Femminicidi, Viminale: “44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell’8%”
Ucraina, la richiesta di Putin a Trump: “Kiev ceda il Donetsk”
Ultim'ora Nazionale

Femminicidi, Viminale: “44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell’8%”

  • Ottobre 19, 2025
  • 0
  • 73
  • 1 Min Read
Femminicidi, Viminale: “44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell’8%”

(Adnkronos) –
Femminicidi in calo nei primi nove mesi del 2025. A quanto emerge dal report di ottobre della direzione centrale della polizia criminale, diffuso dal Viminale, in particolare, gli omicidi commessi tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno dal partner o da un ex partner scendono a 53 (-4%) rispetto ai 55 dello stesso periodo del 2024, mentre le vittime di genere femminile da 48 passano a 44 (-8%). In calo anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, sia nel numero di eventi – dai 122 dei primi 9 mesi del 2024 scendono a 98 (-20%) -, sia nel numero delle vittime di genere femminile – da 79 passano a 60 (-24%).  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025