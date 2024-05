Federico Gilblas Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici

Nella sede di Confindustria Salerno ha avuto luogo l’Assemblea del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici. Al Gruppo aderiscono 176 aziende che esprimono oltre 5.500 addetti. L’Assemblea ha eletto Presidente Federico Gilblas (Mare Engineering Group Spa). Sono stati inoltre eletti i componenti del Consiglio Direttivo: Angelo Maria Casella, Vibrancy srl di Salerno; Alberto Faiello, Alberto Faiello D.I. di Salerno; Antonio Ianniello, Scait Srl di Baronissi; Paolo Parente, WeBeetle Srl di Angri; Laura Pellegrino, Centro Servizi Ingegneria Srl di Battipaglia; Giuseppe Petroli, Petroli assicura – Agenzia Atradius di Salerno; Domenico Pitta, Essenia Uetp srl di Salerno; Nicola Savino, Savino Solution SpA Società Benefit di Salerno; Vincenzo Vietri, Skills Consulting di Baronissi. È past president del Gruppo Francesco Serravalle, Inneko srl di Salerno. “Il settore dei servizi ricopre una quota importante dell’economia di Salerno e provincia ed ha un ruolo strategico per l’intero tessuto socioeconomico, le trasformazioni in atto hanno un forte impatto sull’evoluzione dei modelli produttivi che sono sempre più integrati ai Servizi. E’ nostra intenzione –ha affermato il neo eletto Presidente del Gruppo Federico Gilblas- dare voce alle istanze delle aziende favorendo la condivisione e la contaminazione, valorizzandone il ruolo di partner chiave nei processi di innovazione e transizione. Ringrazio il Presidente uscente Francesco Serravalle e i colleghi che mi hanno dato fiducia. Insieme alla squadra che mi affiancherà, siamo pronti a metterci al lavoro e abbiamo bisogno del contributo di tutti per realizzare attività concrete che rafforzino i nostri rapporti sul territorio e ci proiettino verso le continue sfide tecnologiche ed innovative che contraddistinguono le nostre aziende”.