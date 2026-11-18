I lavori sono stati eseguiti. I costi sostenuti. I cantieri ultimati entro il 31 dicembre 2023. Ora, a distanza di anni, rischiano di cambiare le scadenze sulle quali migliaia di imprese hanno programmato i propri flussi finanziari. Federcepicostruzioni, che rappresenta 11.800 imprese sul territorio nazionale, chiede lo stralcio dell’articolo 37 dal DDL Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis). Il comma 1 della disposizione prevede infatti la suddivisione in dieci rate di pari importo della quota 2027 dei crediti Superbonus derivanti da cessione del credito o sconto in fattura, relativi alle spese sostenute nel 2023. Se la norma fosse approvata, nel 2027 potrebbe essere utilizzato in compensazione soltanto il 10 per cento della quota interessata. Secondo la relazione tecnica che accompagna il provvedimento – ed è questo il dato ufficiale sul quale si concentra l’allarme della Federazione – compensazioni per 18,483 miliardi di euro verrebbero rinviate al periodo compreso tra il 2028 e il 2036. Resterebbero escluse le quote già ripartite in dieci anni ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022. «Non siamo dinanzi a una semplice rimodulazione contabile», afferma Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni. «L’articolo 37 interviene su lavori già conclusi e su costi che le imprese hanno interamente anticipato. Modificare oggi le scadenze significa sottrarre nel 2027 liquidità già inserita nei piani finanziari aziendali e costringere le imprese a reperire nuove risorse per pagare imposte e contributi, garantendo nel contempo salari, forniture e impegni bancari». Un colpo alla liquidità, dunque. E all’intera filiera delle costruzioni, già alle prese con l’aumento dei costi dei materiali, le difficoltà di accesso al credito e le incertezze che continuano a gravare sui cantieri. Il rinvio delle compensazioni potrebbe tradursi, soprattutto per le aziende maggiormente esposte, in ritardi nei pagamenti e tensioni finanziarie destinate a propagarsi lungo tutta la catena produttiva. Federcepicostruzioni stima che tra 5.000 e 9.000 imprese potrebbero trovarsi in difficoltà nel corso del 2027. Non si tratta, tuttavia, di un dato ufficiale né di una previsione certa. La stima è condizionata all’ipotesi che il 5-10 per cento delle compensazioni rinviate sia detenuto da imprese prive di liquidità o di credito sufficienti e che la mancata compensazione media ammonti a 200.000 euro per azienda. «Il Parlamento deve valutare non soltanto l’effetto formale della norma sui conti pubblici, ma le sue conseguenze reali sull’economia», prosegue Lombardi. «Dietro quei crediti vi sono imprese che hanno anticipato risorse, acquistato materiali, retribuito lavoratori e portato a termine opere confidando in regole stabilite dallo Stato. Alterarle a posteriori comprometterebbe la certezza del diritto e incrinerebbe ulteriormente la fiducia delle aziende nelle istituzioni». La questione, per Federcepicostruzioni, non riguarda la difesa indiscriminata di un incentivo, bensì il rispetto degli impegni maturati sulla base della disciplina vigente. Le imprese non possono essere chiamate, ancora una volta, a sopportare sulle proprie casse gli effetti di decisioni sopravvenute quando i lavori sono ormai conclusi e i relativi costi definitivamente sostenuti. «Chiediamo alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato di promuovere e sostenere un emendamento soppressivo dell’articolo 37», conclude il presidente nazionale. «La quota 2027 deve poter essere utilizzata integralmente secondo le scadenze vigenti. Non chiediamo nuovi benefici: chiediamo che lo Stato rispetti le regole sulle quali le imprese hanno fatto affidamento. Cambiarle adesso significherebbe trasformare un problema di bilancio pubblico in migliaia di problemi finanziari privati». Federcepicostruzioni ha rivolto un appello ai parlamentari affinché la disposizione venga stralciata nel corso dell’esame della manovra. Sul tavolo non vi sono soltanto crediti fiscali e scadenze contabili. Vi sono la tenuta delle imprese, la regolarità dei pagamenti, l’occupazione e la credibilità degli impegni assunti dallo Stato.