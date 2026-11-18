Un altro scandalo rischia di scoppiare a Nocera Superiore: quello dei falsi incidenti. Complici i soliti ignoti, ma questa volta pare ci sia per lo mezzo anche qualche legale, un po’ spregiudicato, che per rendere “verosimile” il falso incidente o la falsa rottura dello specchietto, invia messe in mora ad ignari automobilisti che secondo le diffide legali, sarebbero autori delle contravvenzioni al codice della strada e dei danneggiamenti alle automobili altrui. Secondo due dettagliate denunce inoltrate ai carabinieri della tenenza di Scafati un commerciante di Nocera Superiore sarebbe stato l’autore di un sinistro in traversa San Clemente a Nocera Superiore. L’ignaro commerciante sul momento non aveva dato peso alle pretese di chi si riteneva danneggiato ma nei giorni successivi al suo domicilio è giunta una particolareggiata messa in mora da parte di un legale di Nocera Superiore. L’uomo per fortuna non si è fatto intimorire e dal controllo della scatola nera dell’auto, quella che le assicurazioni fanno montare per ridurre il costo del premio assicurativo, è riuscito a risalire che nei giorni e nelle ore in cui l’avvocato asseriva che avesse cagionato un danno al suo cliente, la sua auto si trovava in tutto altro luogo, a chilometri di distanza, addirittura in via Gatto a Salerno quindi come avrebbe potuto essere in via San Clemente a Nocera Superiore come asseriva e minacciava il legale? A questo punto la truffa risultava scoperta. La documentazione è stata consegnata ai carabinieri di Scafati ma la cosa clamorosa è che il legale, vistosi scoperto, ha semplicemente inviato un’altra missiva chiedendo scusa e affermando di essersi sbagliato. Insomma una toppa peggiore del buco anche perché a questo punto resta forte il sospetto di quanti altri automobilisti che non hanno avuto la freddezza del commerciante nocerino, hanno invecefinito per cedere alle intimazioni del legale? E che rapporto esiste tra lo stesso avvocato e coloro che affermano falsamente di essere stati danneggiati in giorni e in ore in cui il presunto colpevole era altrove? A tutte queste risposte dovrà ora dare una risposta la procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha già aperto un fascicolo e avviate le indagini. Che le truffe sui falsi incidenti a Nocera Superiore andassero avanti da tempo era un fatto risaputo e di cui si parlava anche sui marciapiedi. E che nella vicenda fosse coinvolto anche un noto legale con il pallino della politica anche. Ora bisognerà aspettare le indagini per capire se il fatto era stato elevato a sistema, i lauti guadagni, quante persone sono o erano coinvolte ed il ruolo di ciascuno. Ma finalmente ora ci sono denunce, documenti delle scatole nere e false messe in mora e intimidazioni da parte dei legali