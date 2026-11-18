di Marco De Martino

SALERNO – Oltre a essere uno dei derby più sentiti, Casertana-Salernitana sarà anche la sfida degli ex dal dente avvelenato. Celiento, Heinz, Llano e Anastasio da una parte, Di Tacchio e Girelli dall’altra: la gara del Pinto, in programma venerdì sera, sarà caratterizzata da tanti duelli tra calciatori che in passato hanno vestito la maglia avversaria. I tifosi rossoblù, in particolare, stanno preparando un’accoglienza «calda», per usare un eufemismo, nei confronti di Heinz e Llano, trasferitisi in estate proprio da Terra di Lavoro all’ombra dell’Arechi, e non senza polemiche. I sostenitori dei falchetti non hanno affatto digerito quello che considerano un «tradimento» sportivo da parte dei due difensori (oltre che del bomber Butic, passato al Bari), tanto che in queste ore i social si stanno infiammando in vista del ritorno al Pinto dei due ex beniamini. Un discorso simile può essere fatto per Ciccio Di Tacchio. L’ex capitano granata, tra i protagonisti dell’ultima promozione in Serie A, la scorsa estate ha rifiutato il ritorno a Salerno, nonostante il ds granata Faggiano fosse riuscito quasi a convincerlo. Di Tacchio ha preferito intraprendere una nuova avventura, accettando la proposta dei cugini rossoblù. Una scelta che i tifosi granata non hanno affatto gradito e che potrebbe riservargli un’accoglienza tutt’altro che calorosa nella gara di ritorno che si disputerà all’Arechi. Gli altri ex del confronto saranno, sul fronte salernitano, Celiento e Anastasio, che curiosamente hanno militato entrambi nella Casertana nella stagione 2023/2024. Sul versante rossoblù, invece, c’è il centrocampista Girelli, meteora granata nella disastrosa annata 2024/2025, conclusasi con l’amara retrocessione dalla Serie B alla Serie C. Nell’elenco degli ex figura anche Mattia Tascone che, però, come previsto, è stato squalificato ieri dal giudice sportivo per una giornata, in seguito all’ammonizione rimediata nel match di domenica scorsa. Per lui, dunque, niente ritorno al Pinto.