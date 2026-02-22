Comunali 2026: prima intesa nel centrodestra

Oggi pomeriggio, nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali del centrodestra per discutere delle elezioni comunali della prossima primavera. Presenti: il commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, il segretario provinciale di FI On. Roberto Celano, per la Lega il dirigente nazionale Prof. Aurelio Tommasetti e il vice segretario provinciale Dante Santoro, il commissario provinciale di Noi Moderati Bruno D’Elia, il commissario provinciale dell’Udc Roberto Lambiase. Al termine di un’ampia discussione è stata raggiunta un’intesa politica per l’indicazione dei candidati sindaci unitari nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti della provincia di Salerno. Per quanto riguarda Cava de’ Tirreni, i partiti del centrodestra hanno condiviso la scelta di convergere sul candidato civico Dott. Raffaele Giordano. Ad Angri il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione sarà indicato da Forza Italia; a Pagani, invece, a designare il nome sarà Fratelli d’Italia; a Campagna si da mandato esplorativo alla Lega, che è risultato il primo partito della coalizione alle recenti elezioni regionali, al fine di definire una proposta che possa fare sintesi. “L’unità del centrodestra nei Comuni – si legge in una nota congiunta – rappresenta un segnale politico importante e positivo. La scelta di presentarsi compatti, con candidati condivisi e programmi comuni, dimostra senso di responsabilità e volontà di offrire ai cittadini un progetto chiaro e coerente per il buongoverno dei territori” conclude la nota.