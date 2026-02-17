Fdi, vertice a Roma per le comunali. c’è il notaio Orlando

Nel pomeriggio di ieri a Roma si è tenuto un vertice di Fratelli d’Italia con Arianna Meloni, sorella del premier, e Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, sulle elezioni comunali in provincia di Salerno. Tra i nomi attenzionati da FdI ci sono quelli del docente universitario Gherardo Marenghi e del notaio Roberto Orlando. Sul tavolo delle trattative figurava anche l’imprenditore turistico Salvatore Gagliano, che proprio in queste ore ha ufficialmente declinato l’invito. Il partito starebbe valutando anche altri profili che saranno poi sottoposti al tavolo del centrodestra provinciale, dal quale uscirà il nome del candidato alla carica di sindaco. Il prescelto dovrà sfidare Vincenzo De Luca per il centrosinistra, Alessandro Turchi per Salerno Migliore e, verosimilmente, il candidato che sarà individuato da Movimento 5 Stelle, Avs e dagli altri partiti di sinistra pronti a opporsi all’ex presidente della Giunta regionale della Campania. I pentastellati, infatti, hanno già dichiarato apertamente di essere contrari al «modo e al metodo» della politica attuata dall’ex sindaco. Sul tavolo del Movimento 5 Stelle ci sarebbero i nomi dell’ex senatore Andrea Cioffi e dell’assessora regionale Claudia Pecoraro, mentre Sinistra Italiana potrebbe proporre l’avvocato Franco Massimo Lanocita. Piena disponibilità sarebbe stata manifestata anche da Elisabetta Barone, già candidata sindaca con Semplice Salerno.