Fazzari (Fater): "Una mamma su 2 si sente sola, un papà su 3 si sente inadeguato" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Roma, accusa di abusi su paziente: ok Tribunale a patteggiamento Richeldi
Fenomeno Duplantis, vince l’oro nel salto con l’asta e batte il record del mondo
Bonus psicologo 2025, da oggi si può fare domanda
Briatore: “Io alla Ferrari? Ho già i miei problemi”
Ultim'ora Nazionale

Fazzari (Fater): “Una mamma su 2 si sente sola, un papà su 3 si sente inadeguato”

  • Settembre 15, 2025
  • 0
  • 68
  • 3 Min Read
Fazzari (Fater): “Una mamma su 2 si sente sola, un papà su 3 si sente inadeguato”

(Adnkronos) – “Ci siamo messi all'ascolto delle famiglie italiane insieme ad Eumetra e la fotografia che emerge ci racconta che essere genitori in Italia è anche un'esperienza difficile. Una mamma su due, un papà su tre, ci parlano di un senso di solitudine e di inadeguatezza. ‘Per crescere una bambina o un bambino ci vuole un intero villaggio’. Questo motto ha ispirato la creazione di Pampers Village, un luogo fisico e digitale dove le famiglie creano relazioni e dove, soprattutto, si ricostruisce un senso di comunità”. Sono le parole di Antonio Fazzari, general manager di Fater, al debutto del progetto presentato a Milano e realizzato dall’azienda in collaborazione con la onlus Centro per la salute delle bambine e dei bambini (Csb). Un Villaggio dedicato al sostegno dei genitori e dei loro bambini. I dati esposti da Fazzari sono i risultati del primo Osservatorio sulla genitorialità promosso da Pampers e realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra. Partito dall’ascolto di esperti con diverse competenze, l’Osservatorio ha raccolto le opinioni di un campione di oltre 3mila genitori in attesa, potenziali e con figli in età compresa dagli 0 ai 6 anni. Dopo aver ascoltato le necessità delle famiglie, Pampers ha scelto di impegnarsi per dare vita ad una rete in grado di offrire ai genitori un ecosistema concreto e accessibile di ascolto, orientamento e sostegno nei primi 1000 giorni di vita del bambino, un periodo delicato e trasformativo. “Ci siamo resi conto che Pampers e Csb avevano dei valori in comune – spiega Fazzari- l'interesse per le relazioni e per la creazione di un senso di comunità così importante in questo Paese. Le famiglie in Pampers Village trovano innanzitutto altre famiglie, ma possono anche incontrare gli esperti di Csb. Il tutto in un tempo finalmente lento, dove si creano relazioni e si fanno esperienze profonde di comunicazione, grazie per esempio al supporto di 'Nati per leggere' -racconta- oppure si fanno esperienze con i suoni e con la musica, grazie alla collaborazione con 'Nati per la musica'. Uno spazio dove ci si incontra, ci si diverte e si impara come giocare”. “Pampers Village è un ecosistema aperto -illustra il general manager- e si compone di quattro elementi. Il primo è l'ascolto, avvenuto tramite Eumetra. In secondo luogo, uno spazio fisico. Crediamo nella relazione fisica e quello presentato a Milano è la partenza di una serie di eventi itineranti in giro per i parchi e per le città d'Italia. Saremo a Roma, Pescara e Palermo. Vogliamo andare in tanti luoghi per invitare le famiglie a conoscersi, a giocare, a leggere, a fare musica insieme – spiega – Il terzo pilastro è anche quello della community digitale nella nostra app Coccole, dove le persone possono, in maniera anche semplice, condividere domande, ma anche soluzioni. In ultimo – conclude – anche una campagna di comunicazione straordinaria, grazie ai nostri amici di Saatchi & Saatchi, che ricorda che è vero che facciamo sempre meno bambini in Italia, ma che le famiglie italiane sono tante e che se ci si mette in relazione, come stiamo facendo oggi, riusciamo a fare comunità”.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025