Dybala, lesione muscolare: salta derby Lazio-Roma per infortunio?

  • Settembre 15, 2025
Dybala, lesione muscolare: salta derby Lazio-Roma per infortunio?

(Adnkronos) – Paulo Dybala salta il derby Lazio-Roma per infortunio? L'attaccante giallorosso è stato costretto a lasciare il campo dopo il primo tempo del match che la Roma ha perso ieri in casa per 1-0 contro il Torino. Oggi Dybala, 31 anni, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato "una lesione di basso grado alla coscia sinistra". Il derby capitolino si gioca domenica 21 settembre alle 12.30: Dybala ha meno di una settimana per recuperare dall'infortunio che, a giudicare dallo scarno comunicato del club, ha provocato la rottura di fibre muscolari. L'ipotesi di un recupero lampo appare a dir poco azzardata e la presenza dell'argentino della stracittadina ad oggi appare estremamente improbabile. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

