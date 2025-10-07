Farmaci, Schillaci: "Da Governo grande attenzione a industria settore" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

L’evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
Milan-Como in Australia, Gattuso: “È positivo per il sistema”
Incidenti sul lavoro, cade una trave e muore un carpentiere di 61 anni nel Napoletano
Regionali Campania, FdI ‘blinda’ Cirielli. Ipotesi Sangiuliano capolista
Ultim'ora Nazionale

Farmaci, Schillaci: “Da Governo grande attenzione a industria settore”

  • Ottobre 7, 2025
  • 0
  • 54
  • 2 Min Read
Farmaci, Schillaci: “Da Governo grande attenzione a industria settore”

(Adnkronos) – "In questi anni il Governo ha dimostrato grande attenzione verso la farmaceutica, che rappresenta un settore chiave per la salute pubblica e per l'economia del Paese, anche alla luce del più ampio processo di riforma che abbiamo avviato per rendere la nostra sanità più moderna e capace di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini. In questa direzione va anche il recente disegno di legge delega sul Testo unico della legislazione farmaceutica, con cui vogliamo dare certezza a tutto il comparto e garantire equità nell'accesso alle cure, sostenibilità economica del sistema e valorizzazione delle nostre eccellenze". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato a Egualia in occasione della presentazione, oggi a Roma, del decimo rapporto dell'Osservatorio Nomisma 'Il sistema dei farmaci equivalenti in Italia'.  "Per garantire ai cittadini la disponibilità di farmaci carenti – ha sottolineato il ministro – c'è grande attenzione sia delle istituzioni nazionali sia in ambito in europeo per diminuire la dipendenza da mercati terzi, aumentando la produzione di farmaci essenziali. In Italia, così come in ambito europeo, la centralità del cittadino è il nostro faro: lavoriamo per un accesso equo, sicuro e tempestivo ai farmaci. E' un obiettivo che, sono certo, potrà trovare nel contributo delle imprese rappresentate da Egualia un alleato prezioso", ha concluso Schillaci. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025