Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): "Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ucraina, Zelensky: “I missili Tomahawk possono costringere Putin a negoziare”
MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): “Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico”
Milan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale
Ultim'ora Nazionale

Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): “Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico”

  • Ottobre 9, 2025
  • 0
  • 26
  • 2 Min Read
Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): “Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico”

(Adnkronos) – "L'obiettivo di stabilizzare la Bpco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, fa discutere tanto la comunità scientifica". E' stato trattato al congresso "dell'Ats, American Thoracic Society, dello scorso anno e quest'anno se n'è parlato molto sia all'Ats sia all'Ers, European Respiratory Society. Il tema inizia a creare non solo discussione, ma anche consenso e consapevolezza. Puntare alla stabilizzazione vuol dire alzare l'asticella, arrivare a zero riacutizzazioni senza peggioramento della sintomatologia e della qualità della vita. Questo può permettere ai pazienti di vivere non solo in maniera ottimale, ma anche più a lungo, cambiando la storia naturale della malattia e la prognosi stessa dei pazienti con Bpco". Così Donato Cinquepalmi, Respiratory & cep medical head di Gsk, partecipando all'incontro con la stampa 'Copd stability: un nuovo obiettivo nella gestione della Bpco', organizzato dalla farmaceutica a Milano. "L'impegno di Gsk in ambito respiratorio è importante e ha delle radici molto forti – sottolinea Cinquepalmi – Per quanto riguarda la broncopneumopatia cronica ostruttiva, da oltre 50 anni Gsk lavora per cercare di migliorare il percorso di cura del paziente. Parlando di trattamento abbiamo portato un'innovazione importante in termini di molecole innovative, ma l'impegno va oltre. Vogliamo migliorare questo percorso anche da un punto di vista dell'educazione, della comunicazione e del monitoring. Per questo il nuovo obiettivo di trattamento è quello che chiamiamo Copd stability, stabilizzare i pazienti con Bpco". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025