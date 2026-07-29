Ex Salid: Rubano benzina forando i serbatoi delle auto

Prima il sospetto, poi la conferma del meccanico. È l’allarme lanciato da un cittadino salernitano che denuncia il presunto furto di carburante subito dall’autovettura della figlia, parcheggiata nell’area dell’ex Salid, nei pressi del Parco Pinocchio e del ponte Matteucci, una zona frequentata quotidianamente da residenti, pendolari e famiglie con bambini. Secondo il racconto dell’uomo, la giovane aveva lasciato l’auto in sosta per alcune ore senza notare nulla di anomalo. Il problema si sarebbe manifestato solo successivamente, durante un viaggio lungo l’autostrada A2, quando la vettura si è improvvisamente fermata all’altezza di Battipaglia per la totale assenza di carburante. «Abbiamo rischiato grosso – racconta il padre – perché l’auto si è arrestata all’improvviso in un tratto molto trafficato. Per fortuna siamo riusciti a metterci in sicurezza, ma poteva accadere qualcosa di molto grave». Dopo il recupero del veicolo e il controllo in officina, sarebbe emersa la causa del problema: il serbatoio, secondo quanto riferito dal meccanico, presentava un foro compatibile con un’azione finalizzata alla sottrazione del carburante. Un episodio che ha spinto il cittadino a tornare nell’area dell’ex Salid per verificare le condizioni del parcheggio. Il quadro che descrive è quello di una situazione di forte degrado. «Ho trovato taniche abbandonate, cartoni utilizzati probabilmente per infilarsi sotto le auto, macchie di benzina sull’asfalto, vetri in frantumi e numerosi rifiuti sparsi ovunque», racconta. L’uomo riferisce inoltre di aver raccolto personalmente bottiglie e altri materiali lasciati nell’area, mentre avrebbe segnalato la presenza di alcune siringhe, che non ha rimosso in quanto considerate rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri. Secondo il cittadino, i militari sarebbero già a conoscenza di episodi analoghi verificatisi nella stessa zona, anche se al momento non risultano comunicazioni ufficiali su eventuali indagini o denunce collegate a furti di carburante nel parcheggio dell’ex Salid. L’area, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per problemi legati al degrado urbano e all’abbandono di rifiuti, si trova a pochi passi dal Parco Pinocchio, uno degli spazi verdi più frequentati della città, soprattutto nel periodo estivo. Proprio per questo il cittadino lancia un appello alle istituzioni affinché vengano intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e avviati interventi di pulizia e bonifica dell’intera zona. «Non si tratta solo di un danno economico – sottolinea – ma di un problema di sicurezza pubblica. Se davvero qualcuno fora i serbatoi delle auto per rubare la benzina, il rischio è enorme: si possono provocare incendi, incidenti stradali e situazioni di grave pericolo per gli automobilisti». Il timore, condiviso anche da alcuni frequentatori dell’area, è che episodi simili possano ripetersi, mettendo a rischio non solo i proprietari delle vetture in sosta, ma anche le tante persone che ogni giorno attraversano o utilizzano il parcheggio dell’ex Salid. Per questo la richiesta è quella di una presenza più costante sul territorio e di interventi rapidi per restituire sicurezza e decoro a una zona strategica della città. er.no