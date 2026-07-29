Salernitana, preso Mastrovito dal Martina

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana, sul mercato, insiste sulla linea verde: dopo Galeotti, Djibril, Bevilacqua e Cardoni, la società granata si assicura un altro millenial di belle speranze ingaggiando il centrocampista classe 2005 Mattia Mastrovito (nella foto). Trequartista reduce da una stagione nelle fila del Martina, in serie D, impreziosita da 6 reti e 7 assist in 29 presenze, il giovane talento nativo proprio di Martina Franca era seguito anche da altre società di serie C (tra cui il Bari) e da un paio di B (una di queste era la Carrarese). Mastrovito ha firmato un contratto triennale con vari bonus ad obiettivi e dovrebbe mettersi a disposizione di Serse Cosmi nelle prossime ore. Ora il tecnico aspetta i difensori centrali necessari per completare un organico che, in quel reparto, è ancora un cantiere aperto. In dirittura d’arrivo le trattative per lo svincolato Heinz e per Zoia della Vis Pesaro, mentre per Caporale del Cosenza è necessario rilanciare dopo gli inserimenti di Brescia, Bari e Lecco. Intanto resta fitto il dialogo con il Benevento per alcuni calciatori in uscita dal club giallorosso e che piacciono a quello granata. Il centrocampista Talia e l’attaccante Tumminello sono i nomi in cima alla lista della spesa di Faggiano che, però, deve anche cedere. Innanzitutto Varone e Ghiglione, poi anche i vari Carriero, Longobardi e Quirini potrebbero essere sistemati altrove. Rinnovo in vista e cessione in prestito, invece, per i gioiellini Di Vico e Boncori.