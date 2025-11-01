Ex principe Andrea, possibile 'buonuscita' a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Trump rifà il bagno alla Casa Bianca, marmo e oro per il presidente
Ex principe Andrea, possibile ‘buonuscita’ a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali
Samsung a Lucca Comics, anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device
Crosetto su cori fascisti a Parma: “Persone da prendere a calci”
Ultim'ora Nazionale

Ex principe Andrea, possibile ‘buonuscita’ a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 62
  • 1 Min Read
Ex principe Andrea, possibile ‘buonuscita’ a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali

(Adnkronos) –
L'ex principe Andrea potrebbe ricevere una "buonuscita" a sei cifre per coprire le spese del trasferimento dal Royal Lodge di Windsor ad una sistemazione privata a Sandringham e poi uno stipendio annuale per evitare che spenda troppo nella sua nuova vita da "commoner". Lo rivela il Guardian citando fonti informate sui colloqui ancora in corso con Buckingham Palace per risolvere questione del fratello di re Carlo, che ora che è spogliato di tutti i titoli reali è 'semplicemente' Andrew Mountbatten Windsor. Secondo le fonti citate dal quotidiano britannico, lo stipendio annuale, pagato con i fondi personali di re Carlo, sarebbe diverse volte più alto della pensione della Marina di 20mila sterline annue che Mountbatten Windsor riceve. Se la perdita dei titoli reali ha avuto effetto immediato, non si prevede comunque che l'ex principe lasci in tempi rapidissimi il Royal Lodge, almeno non prima della conclusione delle vacanze natalizie, cosa che significa che non sarà presente quando, come è tradizione, la famiglia reale si riunirà a Sandringham per Natale. 
—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025