Evaso dai domiciliari, arrestato ex senatore Nespoli

Vincenzo Nespoli, ex senatore del Pdl e già sindaco di Afragola, è stato arrestato questa mattina in seguito a due evasioni dai domiciliari presso la sua abitazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La misura restrittiva, concessa in un primo momento, è stata revocata e sostituita con la detenzione in carcere dopo che Nespoli aveva più volte violato le limitazioni imposte.

Nespoli è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione per bancarotta, una sentenza passata in giudicato dopo un iter durato 16 anni. Le accuse a suo carico riguardano la gestione di una società di vigilanza, di cui egli avrebbe agito come amministratore occulto. Secondo le indagini, Nespoli avrebbe causato il dissesto finanziario dell’azienda, influenzando le scelte gestionali per favorire interessi di natura politico-elettorale.