Europee, Noi Moderati è nel simbolo di Forza Italia. Bicchielli: «Momento storico»

«Oggi si apre una fase importante partendo da un accordo politico con Forza Italia che non è solo elettorale. Con gli azzurri condividiamo tradizioni, cultura e prospettive; sono sicuro che saremo la vera sorpresa di queste elezioni, otterremo percentuali importanti dagli elettori perché siamo la vera forza tranquilla e in questo momento il mondo, non solo l’Italia, ha bisogno di professionalità, serietà e tranquillità». Lo ha dichiarato il vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo simbolo che vede insieme Forza Italia e Noi Moderati alle prossime elezioni Europee. In primo piano il simbolo di Forza Italia con le scritte Partito Popolare Europeo e Berlusconi Presidente, in basso la nuova scritta “Noi Moderati”. I due partiti presenteranno liste unitarie. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la conferenza stampa per presentare il simbolo per l’atteso appuntamento elettorale che vedrà Noi Moderati e Forza Italia lavorare «insieme per rafforzare il centro del centrodestra e la famiglia dei popolari europei. Dobbiamo dare più peso al Partito popolare europeo, che sarà il perno di ogni alleanza, perchè la prossima legislatura europea riscriverà la governance dell’Unione e sarà determinante anche per il futuro dell’Italia», come ha sottolineato il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi al termine dell’incontro. Intanto, parte la corsa alle candidature: per ora c’è in campo l’ipotesi Antonio Tajani, leader forzista, che potrebbe essere candidato capolista. «Farò la campagna elettorale dando il massimo. Sto parlando con i miei compagni di partito, parlerò con i leader del centrodestra ed in occasione del Consiglio nazionale, e prima della segreteria politica, dirò quella che è mia intenzione fare. Qualsiasi cosa farò darò il massimo, senza togliere nulla al mio impegno prioritario come vicepremier e ministro», ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. «Se vogliamo che l’Italia conti questa lista deve eleggere il numero più ampio possibile. Più conterà questa lista più conterà l’Italia in Europa – ha poi aggiunto Tajani – Non voglio fare una campagna elettorale contro gli altri. Più voti prenderà il centrodestra più sarò contento». Ma il voto a questa lista «è il più utile che si possa dare». Ad esprimere soddisfazione per l’accordo raggiunto anche il deputato Tullio Ferrante, Responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia: «L’accordo tra Forza Italia e Noi Moderati rappresenta un tassello fondamentale per la crescita del progetto moderato, riformista e popolare. Un percorso comune, che ci vedrà impegnati in vista delle elezioni Ue, grazie al quale si rafforza il centro del centrodestra, il baricentro della politica non solo italiana ma anche europea. Le liste unitarie annunciate dal nostro Segretario nazionale Antonio Tajani e da Maurizio Lupi saranno il trampolino di lancio del Ppe in Italia, aggregando tutte quelle forze che si riconoscono nei valori europeisti ed atlantisti. Il progetto condiviso con le forze moderate consentirà anche di allargare sempre più l’area centrista e popolare, a consolidamento della maggioranza, portando avanti il nostro modello di buongoverno del Paese».