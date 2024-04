Nocera Inferiore. Fondo “Sport e Periferie”, il consigliere D’Alessandro attacca

Il fondo “Sport e Periferie 2023” nella città di Nocera Inferiore continua a tenere banco. Dopo le dichiarazioni del sindaco, Paolo De Maio, sulla partecipazione al bando e la non ammissione al contributo, c’è chi dai banchi dell’opposizione invoca un approfondimento. A chiedere informazioni, il consigliere comunale di opposizione Giovanni D’Alessandro, con una interrogazione inviata al presidente del consiglio comunale Antonio Alfano e all’assessore allo Sport, nonché vicesindaco, Giancarlo Pagliuca. Il consigliere di Nocera al Centro, ex candidato sindaco, relativamente al bando, ha posto diversi quesiti: se l’amministrazione “ha partecipato all’avviso pubblico, se è risultata beneficiaria dei finanziamenti stanziati dal fondo e per quali importi e opere”. “Il 28 luglio 2023 – si legge nell’interrogazione – è stato pubblicato l’avviso recante la procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie 2023” del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal primo settembre al 10 ottobre 2023 potevano essere proposte le domande per l’assegnazione di complessivi 75 milioni di euro per i Comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti”. “Sport e Periferie” è il fondo istituito per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana. Tali fondi, “Sport e Periferie”, furono invece intercettati dalla precedente amministrazione Torquato. Circa un milione e mezzo di euro impiegati per lo stadio comunale San Francesco: nuova pista di atletica, rifacimento del manto erboso e nuovo impianto di irrigazione. Gli allora assessori Imma Ugolino (Lavori Pubblici), Federica Fortino (Sport) ed il sindaco Manlio Torquato, realizzarono quanto esposto in una conferenza stampa del 2021. Giuseppe Colamonaco