Europee, alle 20 scadono i termini

È oggi il termine ultimo per presentare le liste per i candidati alle prossime elezioni Europee 2024. Dinanzi la Corte d’Appello, la prima ad essere depositata è la lista “Liberta’” collegata al movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca: la lista esprime 19 simboli e 20 candidati. Capolista in tutte le circoscrizioni è il leader Cateno De Luca. In seconda posizione Laura Castelli, ex viceministra all’economia del Movimento 5 Stelle. Successivamente, Alternativa Popolare con il coordinatore regionale Luigi Cerciello che ha depositato la lista. Candidati per il collegio Sud sono: Stefano Bandecchi, Donatella Paolillo, Massimo Antonino Ripepi, Maria Antonella Carluccio detta Carluccio Antonella, Michele Cornacchia, Laura D’Esposito, Roberto De Angelis, Sonia Citta, Antonio Cento detto Nino, Monica D’Aguì, Antonio Pica detto Tremiti, Antonella Mancino, Arnaldo Gadola, Maria Petrecca, Antonio De Santis, Raffaella Severino. Forza Italia e Noi Moderati Ieri mattina, l vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli e il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello hanno consegnato, presso il tribunale di Napoli, la lista “Forza Italia Berlusconi Presidente Noi Moderati”. «Una grande emozione per me e per Noi Moderati: siamo in campo per le prossime elezioni Europee, Noi Moderati c’è e come sempre siamo pronti a metterci in gioco fino alla fine e lo abbiamo dimostrato – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – Lo abbiamo già detto e lo confermiamo oggi: saremo la vera sorpresa di questo importante appuntamento elettorale, il valore aggiunto del Ppe, partito nel quale ci riconosciamo”. Per il collegio Sud i candidati sono: Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello detto Fulvio, Alessandra Mussolini, Lucia Vuolo detta volo detta Vulo, Giuseppina Princi detta Giusi, Paolo Soccorso Dell’Erba, Antonella Ballone, Angelo Antonio D’Agostino, Laura De Mola, Raffaele De Rosa, Eliseo Iannini, Sonia Palmieri detta Sonia detta Palmieri, Barbara Ricci, Riccardo Rosa (in quota Noi Moderati), Alessandro Sacchi, Francesco Salatiello detto Fra, Marcello Vernola. Lega Per il collegio Sud, con la Lega sono candidati: il generale Roberto Vannacci (in queste ore nel vortice delle polemiche per le sue dichiarazioni sui diversamente abili), Simona Loizzo, Valentino Grant, Roberto Marti, Aldo Patriciello, Luigi Barone, Laura Cucchiarella, Giovanna Fiume, Santo Gagliardi, Marica Grande, Francesca Magliano, Filippo Mancuso, Anna Carmela Minuto, Carmela Rescigno, Angela Russo, Dante Santoro, Joseph Splendido, Matile Tasselli. Pd Anche il Pd ha ufficializzato i candidati: capolista sarà, come già anticipato, la giornalista Rai Lucia Annunziata; poi ci sono: Antonio De Caro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Francesco Forte, Manola Di Pasquale, Luigi Tassone, Shady Alizadeh, Francesco Todisco, Giuseppina Paterna, Nicola Campanile, Annamaria Becci, Massimo Schiavone, Georgia Tramacere, Raffaele Topo, Carmela Saulino, Gianmario Spada. Azione Anche Azione ieri ha consegnato la lista. I candidati per il collegio sud sono: Carlo Calenda, Elena Bonetti, Marcello Pittella, Ramona Calafiore, Luigi Casciello, Carmela Craca, Francesco De Nisi, Libera D’Amelio, Giuseppe Ferrandino, Paola Fanfarillo Manganiello, Dario Galantino, Danila Iacovelli, Valerio Poti, Lucia Iodice, Giuseppe Rossodivita, Stefania Postorivo, Giuseppe Sommese, Barbara Preziosi. er.no