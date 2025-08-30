Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione
Israele intensifica attacchi su Gaza, decine di morti e feriti
Il ritorno a scuola diventa ‘green’, dai libri agli zaini: l’usato conquista gli italiani
Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming
Ultim'ora Nazionale

Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming

  • Agosto 30, 2025
  • 0
  • 30
  • 1 Min Read
Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Dopo la sconfitta all'esordio per 75-66 contro la Grecia, l'Italbasket torna in campo per la seconda partita del girone C. Oggi, sabato 30 agosto, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco affrontano la Georgia per il riscatto, contro una squadra solida e già vittoriosa al debutto contro la Spagna. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita Italia-Georgia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 14 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025