(Adnkronos) – Dopo la sconfitta all'esordio per 75-66 contro la Grecia, l'Italbasket torna in campo per la seconda partita del girone C. Oggi, sabato 30 agosto, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco affrontano la Georgia per il riscatto, contro una squadra solida e già vittoriosa al debutto contro la Spagna. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita Italia-Georgia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 14 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione
- Israele intensifica attacchi su Gaza, decine di morti e feriti
- Il ritorno a scuola diventa ‘green’, dai libri agli zaini: l’usato conquista gli italiani
- Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming
- Da Meloni a De Luca. L’immagine come sostanza
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco