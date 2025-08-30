Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Dopo la sconfitta all'esordio per 75-66 contro la Grecia, l'Italbasket torna in campo per la seconda partita del girone C. Oggi, sabato 30 agosto, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco affrontano la Georgia per il riscatto, contro una squadra solida e già vittoriosa al debutto contro la Spagna. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita Italia-Georgia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 14 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)