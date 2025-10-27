Euro 2032, Russia sogna flop Italia: "Noi pronti a organizzare torneo" - Le Cronache
Euro 2032, Russia sogna flop Italia: “Noi pronti a organizzare torneo”
Pari opportunità, ricerca Milano-Bicocca: ragazze si sottovalutano nella negoziazione
One Health, progetto innovativo per formazione sostenibile e integrata in veterinaria
Droga, tra nuove sostanze e pusher online. L’esperto: “Roma è impregnata”
  • Ottobre 27, 2025
(Adnkronos) – La Russia sogna di organizzare gli Europei di calcio 2032 soffiandoli all'Italia. Così, almeno, dice il presidente della federcalcio russa (Rfu), Alexander Dyukov. L'ipotesi è a dir poco remota, considerando che dal 2022 a tutte le squadre russe è stato vietato di partecipare alle competizioni internazionali sotto l'egida della Fifa e della Uefa. L'Italia deve organizzare gli Europei 2032 con la Turchia: la manifestazione richiede un intervento per adeguare gli stadi. A Mosca si prende in considerazione la possibilità di una bocciatura dell'Italia. "Se ciò accadesse, la Russia sarebbe pronta a ospitare il torneo? La Russia è sempre pronta", ha affermato Dyukov, citato da Sport24. Secondo il sito russo "l'Italia potrebbe perdere il diritto di ospitare Euro 2032, visto che dei dieci stadi presentati, la Uefa ne ha approvato solo uno. Pertanto, è possibile che il torneo venga affidato interamente al secondo paese ospitante, la Turchia". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

