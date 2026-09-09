Esplosione a Cassino, muore anche Katia Adinolfi di Nocera

Caterina “Katia” Adinolfi, operatrice socio-sanitaria di 40 anni originaria di Nocera Superiore, è deceduta al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma a causa delle gravissime lesioni riportate nell’esplosione.
Dettagli della vicenda:
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L’incidente: L’esplosione si è verificata il 24 agosto nell’appartamento/mansarda di via Guado Santa Maria a Cassino, dove la donna viveva con il compagno.
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Seconda vittima: La tragedia conta due vittime. Alcuni giorni prima era già deceduto il compagno, Carmine Sirica, 54anni anch’egli originario del Salernitano e sanitario dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, ricoverato nello stesso ospedale romano in condizioni disperate.
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Causa del decesso: Katia lottava da circa due settimane tra la vita e la morte a causa delle estese e profonde ustioni riportate su gran parte del corpo.