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Avv Manzo: Casa all’Asta: bloccata in extremis per legge salva suicidio

  • Settembre 30, 2026
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Avv Manzo: Casa all’Asta: bloccata in extremis per legge salva suicidio

Una drammatica vicenda di sovraindebitamento incolpevole si trasforma in una storia di rinascita giuridica e personale al Tribunale di Salerno. Una cittadina di Battipaglia, rimasta vittima del totale inadempimento delle rate del mutuo ipotecario da parte dell’ex marito dopo la separazione, si è vista piombare addosso un pignoramento immobiliare per un debito residuo di 180.000 euro, scoprendo la situazione solo a procedura esecutiva ampiamente avviata. Dopo aver vissuto un infruttuoso e dispendioso calvario tra diversi legali che non erano riusciti a bloccare l’iter giudiziario, la donna si è trovata a un passo dal perdere la propria casa, con la terza asta immobiliare fissata con imminenza drammatica per il prossimo 6 ottobre 2026. La svolta è arrivata grazie all’intervento del noto esperto in diritto bancario e advisor della signora, l’Avv. Mario Manzo del foro di Salerno. Il legale, muovendosi contro il tempo, ha attivato le tutele del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), depositando presso il Tribunale di Salerno un’istanza per la concessione di misure protettive e cautelari urgenti ai sensi dell’art. 70 CCII, supportata da una dettagliata relazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) dei Commercialisti di Salerno, a firma del Dott. Ciro Trivisone. . A soli 30 giorni dal deposito, il Magistrato del Tribunale di Salerno, Dott.ssa Giuseppina VALIANTE, ha valutato la signora come “debitore meritevole e sfortunato”, accogliendo la richiesta d’urgenza e decretando la sospensione immediata dell’asta del 6 ottobre. Una decisione che mette in sicurezza l’abitazione e apre la strada anche ad uno stralcio della posizione debitoria della debitrice. Una seconda chance nella vita “Oggi le persone fisiche e le imprese con debiti elevati, ma che si trovano in una situazione di oggettiva sfortuna incolpevole, possono beneficiare di una tutela legale straordinaria,” spiega l’Avv. Mario Manzo. “Il problema è che in pochi conoscono davvero questi strumenti. Il mio consiglio è diffidare da chi sui social, come TikTok, millanta soluzioni miracolose ed esotiche. Per uscire da queste sabbie mobili servono competenze tecniche, studio e lavoro di squadra con altri professionisti. Solo così, attivando nei tempi corretti le misure protettive e cautelari d’urgenza che l’art. 70 del Codice della Crisi mette a disposizione, si può bloccare l’azione dei creditori, congelare l’esecuzione forzata, e fare uno stralcio della propria posizione debitoria e riprendersi in mano la propria vita”. Una storia a lieto fine che dimostra come, davanti a un debito che sembra insormontabile e a scadenze che non lasciano respirare, la competenza di un professionista qualificato non offra solo assistenza legale, ma possa letteralmente salvare una vita.

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