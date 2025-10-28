Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo - Le Cronache
Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo

(Adnkronos) – In occasione del lancio della serie Find X9, Oppo ha svelato i nuovi auricolari Enco X3s, evoluzione della sua linea premium dedicata all’audio wireless. Il produttore cinese introduce un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) di nuova generazione, basato su tre microfoni per auricolare e un’elaborazione dinamica in tempo reale, affiancata da una modalità adattiva che regola automaticamente il livello di isolamento o trasparenza a seconda dell’ambiente circostante. Gli Enco X3s possono ridurre il rumore fino a 55 dB, coprendo un ampio intervallo di frequenze fino a 5.500 Hz. Grazie alla tecnologia Real-time Dynamic ANC, la cancellazione resta efficace anche in contesti rumorosi come treni e aerei. OPPO ha inoltre migliorato la soppressione del rumore nelle frequenze tipiche della voce umana (50–3.000 Hz), rendendo gli auricolari particolarmente adatti per chiamate e riunioni. La modalità AI-powered call noise reduction permette di isolare la voce anche in presenza di vento fino a 20 km/h, garantendo una qualità di conversazione superiore rispetto ai modelli precedenti. Come già avvenuto in precedenti collaborazioni, Oppo ha affidato la calibrazione del suono a Dynaudio, storico marchio danese specializzato in acustica. Il risultato è una resa più naturale e dettagliata, pensata per riprodurre la purezza e l’equilibrio tipici delle performance dal vivo. Tre le modalità audio selezionabili troviamo Ultimate sound, Pure vocals e Thundering bass, per adattare la riproduzione a diversi generi musicali. Sul piano tecnico, gli Enco X3s adottano doppi driver dinamici per ogni auricolare e un DAC indipendente per ciascuna unità, in modo da migliorare la separazione dei canali e la fedeltà del segnale. La tecnologia proprietaria di riverbero artificiale crea inoltre un effetto surround più ampio e realistico, anche con dispositivi non OPPO. Gli auricolari supportano Bluetooth 5.4, lo standard LHDC 5.0 per l’audio ad alta risoluzione e una Game Mode dedicata che riduce la latenza durante le sessioni di gioco. Un’integrazione con l’intelligenza artificiale consente la traduzione simultanea in oltre 20 lingue, funzione accessibile anche tramite l’app HeyMelody per dispositivi non Oppo o OnePlus. Con un peso di appena 4,7 grammi per auricolare, certificazione IP55 contro acqua e polvere e un’autonomia fino a 45 ore con custodia, gli Enco X3s si propongono come compagni versatili per l’uso quotidiano. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

